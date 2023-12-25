18 ضحية في اصطدام بين سيارة وحافلة بسوق أهراس

سجلت مصالح الحماية المدنية حادث مرور، صبيحة اليوم الإثنين، على مستوى الطريق الوطني رقم 81 الرابط بين بلدية الراقوبة و مداوروش، بلدية و دائرة مداوروش ولاية سوق أهراس أسفر عن إصابة 18 شخصا.

وأفادت ذات المصالح، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 07سا40د من اجل حادث إصطدام سيارة من نوع ابيزا. و حافلة نقل المسافرين من نوع G9،على مستوى ط/و رقم81 أ، الرابط بين بلديتي مداوروش و الراقوبة.

وخلف الحادث 18 جريح (10ذكور ،8 اناث) لهم اصابات متعددة وليست بالخطيرة. تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي، مع تسجيل خسائر في المركبتين، يضيف المصدر نفسه.

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