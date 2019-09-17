18 فنانا جزائرياً وعالمياً يشاركون بمعرض الجزائر الدولي للفن المعاصر

يشارك 18 فنانا جزائريا وعالميا، بمعرض الجزائر الدولي الـ7 للفن المعاصر الأداء وتصميم الأزياء، السبت القادم، بمتحف الفن المعاصر بالعاصمة.

وحسب موقع “الإذاعة الجزائرية”، يشارك الفنانون في هذا المعرض الذي يحمل عنوان “الطباق”، بأعمالهم الجديدة في الفن المعاصر.

ويقدم هذا المعرض، حوالي 50 إبداعا فنيا، لفنانين من الجزائر وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا، وروسيا وأمريكا وغيرها من الدول.

وتتمثل هذه الأعمال الفنية في أعمال مركبة وأشرطة فيديو، ومنحوتات وصور فوتوغرافية، تتناول مواضيع فلسفية وحياتية متنوعة.

وتتميز الطبعة السابعة لمعرض الجزائر الدولي، للفن المعاصر، بفقرة في الأداء وتصميم الأزياء، ستفتح أمام الجمهور، السبت المقبل.

وتستمر فعاليات معرض الجزائر الدولي للفن المعاصر، إلى غاية الـ7 من شهر أكتوبر المقبل.