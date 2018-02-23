18 قتيلا بتفجير انتحاري مزدوج بعاصمة الصومال

لقي اليوم الجمعة، 18 شخصا مصرعهم جراء انفجار سيارتين مفخختين وإطلاق للنار قرب القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو.

وقالت شهود عيان أن عمودا كثيفا من الدخان يتصاعد من مكان الانفجار الأول وسمع أصواتا لتبادل إطلاق النار بالقرب من القصر الرئاسي.

وبحسب الشرطة والشهود فإن الانفجار الثاني الناجم عن سيارة مركونة قبالة فندق قريب من القصر، لم يسفر عن وقوع ضحايا أو مصابين.

وقالت الشرطة إن الانفجار الأول وقع لدى قيام مسلحين باقتحام حاجز أمني قرب القصر الرئاسي، مطلقين النار على عناصر الأمن.

وأوضح ضابط أمني محلي أن المسلحين خرجوا من السيارة بعد اقترابها من المبنى، وبقي الانتحاري الذي قام بتفجير نفسه داخل السيارة وسط عدد كبير من الجنود.

وحتى الآن، لم تعلن أي جهة عن تبنيها للهجوم الأخير.