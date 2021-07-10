قناة النهار 18 قتيلا و 11 جريحا من عائلة واحدة .. القصة الكاملة لحادث مرور قسنطينة بقلم النهار أونلاين نشر في 10 جويلية 2021 - 21:44 شارك غرِّد 392 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=958635 اقرأ أيضا أم البواقي: ريالح قوية تتسبب في إقتلاع 8 أعمدة كهربائية بمشاتي الجازية قناة النهار 01 جويلية "مترشحة لإجتياز البكالوريا :" المراقبة كانت صارمة واحد مايقدر يغش قناة النهار 20 جوان مختار علالي: لابد من حكومة تيكنوقراطية والإعتماد على الجانب الإقتصادي قناة النهار 24 جوان أحمد كاتب: لدينا الخبرة الكافية لتجاوز أزمة المياه و لابد من وضع شرطة خاصة لمراقبة التبذير قناة النهار 28 جوان