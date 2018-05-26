«180 ألف منصب عمل لـ “الشومارة” لتركيب GPL»

التخفيضات يستفيد منها سائقو سيارات الأجرة.. زعلان:

تعميم «السيرغاز» على أكثر من مليون سيارة وأكثر من 20 ألف حافلة

إطلاق تحقيق وطني لمعرفة الوقود الأكثر استعمالا في سيارات الأجرة

كشف وزير الأشغال العمومية النقل، عبد الغاني زعلان، عن تعميم «السيرغاز» على أكثر من مليون سيارة و20 ألف حافلة واستحداث 180 ألف منصب عمل، مشيرا إلى أن الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة يتكفل بـ 50 من المئة من الثمن الكلي لتغيير نوع الطاقة لصالح سائقي سيارات الأجرة.

وخلال التوقيع على مذكرة تعاون لتطبيق البرنامج الوطني للفعالية الطاقوية في ميدان الأشغال العمومية والنقل من طرف وزير الطاقة، مصطفى ڤيطوني، ووزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغاني زعلان، سيتدعم الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة بنحو 50 من المئة من الثمن الكلي لتغيير نوع الطاقة لصالح سائقي سيارات الأجرة، بالإضافة إلى تعميم استعمال غاز البترول المميع-وقود والغاز الطبيعي المضغوط، أين تم تحديد هدف لتحويل 50 ألف من سيارات الأجرة إلى «السيرغاز» خلال سنة 2018.

وبموجب هذه المذكرة، سيتباحث الطرفان الطرق والسبل لانخراط أمثل لمتعاملي وسائل النقل العامة وكذا أصحاب السيارات في البرنامج الوطني للفعالية الطاقوية، من بينها فرصة توسيع حقل تنفيذ الإعانة التي يمنحها الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة واقتراح مبادرات وأعمال تطبيقية أخرى من أجل تنفيذها.

ولدى تدخله أشار زعلان إلى أن التوقيع على هذه المذكرة سيسمح بتجسيد جزء أكبر من الأهداف المحددة في إطار البرنامج الوطني للفعالية الطاقوية بتقليص بنسبة 90 من المئة من الاستهلاك الطاقوي الكلي، أي ما يعادل اقتصاد 63 مليون طن.

وأشار الوزير إلى أن تحويل 50 ألف من سيارات الأجرة نحو الغاز المميع خلال سنة 2018، يعد خطوة أولى في إطار البرنامج الوطني للفعالية الطاقوية، مؤكدا أنه سيتم تعميم هذه العملية بشكل تدريجي لتشمل مختلف وسائل النقل الجماعي لأكثر من مليون سيارة وأكثر من 20 ألف حافلة.

من جهته أوضح المدير العام للنقل، مراد خوخي، أنه وبغية إحصاء حضيرة سيارات الأجرة، أطلقت وزارة الأشغال العمومية والنقل تحقيقا ميدانيا من خلال مديريات النقل الولائية بالتنسيق مع نقابات سائقي سيارات الأجرة.

ويهدف التحقيق إلى تصنيف سيارات الأجرة حسب نوع الوقود «بنزين، مازوت، سيرغاز»، وكذا معرفة عدد السيارات التي يجب تزويدها بخزانات «سيرغاز» في كل ولاية.

وأشار الوزير إلى أن عدد سيارات الأجرة الجماعية والحضرية بلغ 15 ألفا و687 سيارة، بينما بلغ عدد سيارات الأجرة ما بين المناطق الحضرية 20 ألفا و462 سيارة وما بين الولايات 14 ألفا و869 سيارة.

وذكر ڤيطوني بأن البرنامج الوطني للفعالية الطاقوية يهدف إلى تزويد 500 ألف سيارة بخزانات سيرغاز مع أفق سنة 2021 وأكثر من مليون سيارة في أفق 2030، إضافة إلى اقتناء 11.000 حافلة و11.000 سيارة تسير بالغاز الطبيعي المضغوط.