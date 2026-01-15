180 كلم من الطريق السيار شرق–غرب تعاني اهتراءً متقدمًا وتخضع للإصلاح

كشف المدير العام للمؤسسة الجزائرية للطرق السيارة، سي شعيب، في تصريح خصّ به قناة النهار، أن شبكة الطرق السيارة في الجزائر تمتد على مسافة تقارب 1600 كيلومتر، مشيرًا إلى أن جزءًا معتبرًا من هذه الشبكة، لاسيما الطريق السيار شرق-غرب، يعرف حالات اهتراء تتطلب تدخلًا عاجلًا.

وأوضح المتحدث أن 180 كيلومترًا من مقاطع متفرقة من الطريق السيار شرق–غرب تعاني من اهتراء متقدم، وهي حاليًا خاضعة لبرامج إصلاح وصيانة. في إطار مخطط شامل لتحسين وضعية البنية التحتية وضمان سلامة مستعملي الطريق.

وأضاف سي شعيب أن الطريق السيار شرق–غرب يخضع لعملية خبرة تقنية تمتد على مسافة 926 كيلومترًا. بهدف تشخيص دقيق لوضعية الطريق وتحديد الأولويات في عمليات الصيانة والترميم.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن المقطع الرابط بين بئر توتة وخميس الخشنة يشهد حالة اهتراء مقلقة، ما يستدعي تدخلًا تقنيًا عاجلًا لتفادي تفاقم الوضع وضمان سلامة حركة المرور.

كما لفت إلى أن الطريق الاجتنابي لمدينة قسنطينة يعرف بدوره حالة اهتراء على طول 17 كيلومترًا، مشيرًا إلى أن المؤسسة تستعد لمباشرة أشغال الصيانة. في القريب العاجل على مسافة إجمالية تقدر بـ 51 كيلومترًا عبر عدة مقاطع متضررة.

وتطرّق المدير العام إلى وضعية منحدر الجباحية، الذي وصفه بأنه من أخطر المقاطع في الشبكة الوطنية، نظرًا لكثرة حوادث المرور المسجلة به. مؤكّدًا اتخاذ إجراءات استعجالية شملت إصلاح بعض المقاطع المتضررة للحد من المخاطر.

وختم سي شعيب تصريحاته بالإعلان عن إعداد دراسة تقنية واقتصادية لإيجاد حلول نهائية ومستدامة لمخاطر منحدر الجباحية. بما يضمن سلامة مستعملي الطريق ويحسن ظروف التنقل. عبر هذا المقطع الحيوي