180 مليون دينار لإعادة تهيئة ملعب “زبانة” تحسبا للألعاب المتوسطية 2022

الرياضة
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180 مليون دينار لإعادة تهيئة ملعب “زبانة” تحسبا للألعاب المتوسطية 2022
بقلم كريم.تيغرمت

خصصت وزارة الشباب والرياضة، مبلغ 180 مليون دينار، لإعادة تهيئة ملعب الشهيد “زبانة”، تحسبا لاحتضان وهران، الطبعة الـ19 لألعاب البحر المتوسط 2022.

وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن وزارة الشباب والرياضة، أنه سيتم تخصيص هذا الغلاف المالي للقيام بخمس عمليات تهيئة بالملعب.

وأوضح ذات المصدر، أنه سيتم تنصيب أبواب الكترونية بالملعب، شاشة عملاقة، ترميم غرف تغيير الملابس، قاعة شرفية ومركز جديد للصحافة.

وكما سيستفيد ملعب الشهيد “زبانة” بوهران، من غلاف مالي آخر، قصد إعادة تهيئة أرضية الميدان بعشب طبيعي.

ومن المقرر الانطلاق في أشغال إعادة التهيئة الخاصة بالملعب في القريب العاجل، كونه يعد من المرافق الرياضية المعنية باستضافة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022.


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