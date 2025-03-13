1800 اتصال بمركز نداء ” عدل 3 ” في 24 ساعة فقط

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي أن مركز النداء الذي وضعته وكالة “عدل” للرد على تساؤلات المكتتبين والذي سجل معالجة أزيد من 1800 اتصال من كافة ولايات البلاد. تخص في معظمها اشكالات ذات طابع معلوماتي. وهذا بعد حوالي 24 ساعة من إطلاق العملية.

وتعمل هذه الخلية طيلة ساعات اليوم وعلى مدار أيام الأسبوع. وفقا للشروح التي قدمها ممثلو الوكالة، مشيرين إلى أن معظم الأسئلة التي يتلقاها. مركز النداء من المسجلين تنصب حول كيفية الولوج للموقع وكذا الوثائق المطلوب تحميلها في حساب المكتتب.

كما أكد الوزير أن عملية تفعيل الحسابات وتحميل الملفات الخاصة بالمسجلين. في برنامج سكنات البيع بالإيجار “عدل 3” تتم بشكل جيد وبسلاسة عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك.