1824 طائرة درون تزين سماء الملعب على شكل كرة أرضية

شهد حفل إفتتاح الألعاب الأولمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو صبيحة اليوم الجمعة لوحات فنية مع تأثيرات بصرية وصوتية، وجسد حب اليابان للحرف التقليدية في البلد الأسيوي وألعاب الفيديو التي صدرتها إلى العالم.

إذ دخل الرياضيون في طوابير البعثات على وقع أنغام موسيقى من ألعاب شهيرة، وزينت 1824 “طائرة درون” سماء الملعب على شكل الكرة الأرضية على وقع أغنية “إيماجين” للمغني الإنجليزي الشهير “جون لينون” التي تتحدث عن عالم خال من العنصرية والتمييز الطائفي والعرقي والمجاعة.

وأظهرت الأرقام الرسمية أن تكلفة الألعاب بلغت 1,64 تريليون ين، ما يعادل 14,8 مليار دولار أمريكي وفقا لسعر الصرف اليوم، بما فيها 294 مليار ين إضافية (2,6 مليار دولار) بسبب تأجيل عام كامل.