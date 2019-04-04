«185 ألف طن من اللحوم واجدة لشهر رمضان»!

المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة.. عيسى بكاي:

«إعفاءات ضريبية من أجل استيراد 69 ألف طن من اللحم الكونجلي»

«توفير 99 ألف طن من مسحوق الحليب خلال 5 أشهر»

كشف المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة، عيسى بكاي، أنه سيتم توفير أزيد من 185 ألف طن من اللحوم الحمراء والبيضاء خلال شهر رمضان المقبل.

بما فيها لحم البقرة المجمد، حيث ستخضع عملية استيراد لحم البقر المجمد المقدرة بحوالي 69 ألف طن لإعفاء ضريبي.

وقال ممثل وزارة التجارة، بكاي، إنه «من أجل العمل على استقرار السوق وضمان تموينه بصفة صحيحة، فقد تم تأطير التجارة الخارجية عبر إدراج بعض الإجراءات المحفزة.

يوجد من بينها تخفيض نسبة الرسم الإضافي المؤقت الجبائي، فيما يخص لحم البقر الطازج والمجمد، مع العلم أن لحم البقر المجمد لا يخضع للرسم».

وأضاف بكاي، أن كمية اللحوم البيضاء التي سيتم توفيرها في رمضان المقبل ستبلغ 60 ألف طن، فيما ستبلغ كمية اللحوم الحمراء المحلية 56 ألف طن.

فيما قدرت كمية لحم البقر المجمد التي سيتم استيرادها 47 ألف طن، كما سيتم توفير -يضيف المتحدث- أزيد من 22 ألف طن من لحم البقر الطازج المستورد.

لافتا أن كل هذه الكميات من اللحوم ستغطي جانبا كبيرا من الاحتياجات الوطنية.

كما أكد بكاي أنه سيتم استيراد كمية قدرها 116 ألف طن من مختلف الفواكه، على غرار الموز والتفاح والإجاص وغيرها من الفواكه، وقال ممثل الوزارة، بكاي.

فيما يخص الفواكه الجافة والمجففة بأنها «معفاة من هذه الرسوم، وذلك علاوة على وجود اقتراح لإعادة النظر في الالتزام الذي يجبر المستوردين.

على وضع مبلغ يعادل 120 من المئة من مبلغ الفاتورة مدة 30 يوما على مستوى البنك، وكل ذلك لضمان تموين مستمر للأسواق والعمل على استقرارها».

وتطرق المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة، عيسى بكاي، إلى استراتيجية الوزارة للحد من ندرة مادة الحليب.

خلال هذه الفترة، بأنه سيتم توفير كمية قدرها 99 ألف طن من مسحوق الحليب، مبرزا أن هذه الكمية كافية لتغطية حاجيات المواطنين لمدة خمسة أشهر.

وقال ممثل الوزارة، «إنه إضافة إلى هذه المواد المذكورة آنفا، سيتم توفير مواد أخرى مطلوبة بكثرة في شهر رمضان.

وتوفير أزيد من 26 ألف طن من الحمّص و24 ألف طن من العدس، وأكثر من 16 ألف طن من «اللوبيا البيضاء».

مشيرا إلى أن هذه الكميات كافية لتغطية حاجيات المواطنين لمدة ستة أشهر.

أما بالنسبة للقمح الصلب، فسيتم توفير حوالي 934 ألف طن، فيما بلغت الكمية المتوفرة من القمح اللين ، موضحا أن هذه الكميات كافية لتغطية الحاجيات لمدة أربعة أشهر.