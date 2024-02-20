1,85 مليار دولار أمريكي لاستيراد المركبات بمختلف أنواعها

بلغت قيمة الواردات المؤطرة من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات والمتعلقة بالبيع على الحالة. 10.1 مليار دولار أمريكي، منها 1,85 مليار دولار امريكي استيراد مركبات بمختلف أنواعها.

وحسب تصريح وزير التجارة، فقد بلغ عدد الفواتير محل الرخص الممنوحة خلال سنة 2023، 11246 لـ 7254 مستورد.

وقد عرض وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الثلاثاء، بالمجلس الشعبي الوطني. حصيلة عمل قطاع التجارة وترقية الصادرات. وكذا أهم المحاور الكبرى للاستراتيجية المعتمدة لسنة 2024.

وفيما يخص إحصائيات التجارة الخارجية، فقد وضعت الحكومة خلال سنة 2023 سياسة تنظيم وترشيد الواردات. من خلال حماية المنتجات التي تلبي الطلب من الإنتاج المحلي.

وتهدف هذه السياسة إلى استبدال الواردات بإنتاج وطني متنوع. وذلك من خلال ترقية الصادرات، والقضاء على ظاهرة تضخيم فواتير الاستيراد. وأيضا ضمان توازن في الميزان التجاري الذي سجل إلى غاية نوفمبر 2023 فائضاً قدر بــ 10.42 مليار دولار أمريكي.

كما بلغت قيمة الواردات 44,32 مليار دولار مقارنة بتسجيل قيمة من الصادرات بلغت 54.75 مليار دولار.

وقد بلغت الصادرات خارج المحروقات 5.07 مليار دولار، إلى غاية نوفمبر 2023، وهي احصائيات أولية دون احتساب قطاع الخدمات.