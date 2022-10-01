186 ألف فلاحا يستفيدون من عقود الإمتياز

قال المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، محمد أمزيان لعناصري، اليوم السبت، أن العدد الإجمالي للمستفيدين من عقود الامتياز بلغ 186 ألف فلاح.

وأورد لعناصري في تصريح صحفي على هامش فعالية إحياء اليوم الوطني للإرشاد الفلاحي في طبعته الـ29 ببومرداس. أن عدد المستفيدين من عملية التحويل من عقود الإنتفاع إلى عقود الإمتياز يمثل نسبة تناهز 96 بالمائة من مجمل المعنيين بالعملية.

مشيرا إلى أن ملفات النسبة المتبقية المعنية بالعملية والبالغة قرابة 4 بالمائة، لا تزال على مستوى العدالة من أجل الفصل فيها.

وتتعلق أهمها بنزاعات في إصدار الفريضة من طرف الورثة وأخرى متعلقة بقضايا الأحواش التي لم يفصل فيها بعد.

وأكد المدير أن إنجاز هذا الملف يوشك على الانتهاء وأن غالبية ولايات الوطن متقاربة فيما بينها في مجال منح عقود الامتياز.

وقد شارك فلاحون ومتعاونون مع القطاع وباحثون وأساتذة جامعيون في اللقاء. الذي ألقيت خلاله محاضرات متخصصة عالجت أهمها قضايا رقمنة المستثمرات الفلاحية. والبطاقة الذكية للفلاح وتأثيرها على الاستثمار والتأمين الفلاحي.

وكذا الشراكة في المستثمرة الفلاحية، والتوريث وأراضي الوقف في المستثمرة الفلاحية وتأثيرها على ديمومة الاستثمار. واشكاليات تحويل عقود الانتفاع الدائم الي عقود امتياز والخروج من الشيوع وإنشاء التعاونيات.

وعلى هامش الفعالية، تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين الديوان المحلي للأراضي الفلاحية. وكل من كلية الحقوق بجامعة بومرداس وقطاع التكوين والتعليم المهنيين بالولاية.