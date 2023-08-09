186 حالة استغلال غير شرعي للشواطئ وايداع 11 شخصا الحبس خلال شهر جويلية

كشفت مصالح الدرك الوطني، أن المجموعات الإقليمية الساحلية للدرك الوطني. سجلت خلال الفترة الممتدة من 3 جويلية إلى غاية 5 أوت. 186 حالة استغلال غير شرعي للشواطئ مع توقيف 108 شخص تم إيداع 11 منهم الحبس.

وأوضح نفس المصدر أنه تم خلال نفس الفترة تسجيل 96 حالة استغلال غير شرعي لمواقف السيارات. 218 حالة استغلال غير شرعي لاماكن التخييم تم على إثرها حجز 1703 شمسية و1697 طاولة و4028 كرسي و569 خيمة.

وفي نفس الإطار، تم تسجيل 5 حوادث بواسطة المركبات المائية (جات سكي وقوارب النزهة) وذلك على مستوى شواطئ سكيكدة، عنابة، الجزائر العاصمة، تيبازة ووهران، حيث خلفت هذه الحوادث وفاة 3 أشخاص وإصابة شخصين آخرين، وفقا لذات الحصيلة.