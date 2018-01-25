187 “بارمي روتري” في ظرف أسبوع بعنابة

سحب عناصر الشرطة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي بولاية عنابة، 184 رخصة سياقة من مختلف الأصناف بسبب إرتكاب المخالفات.

وأضافت المصلحة في بيان لها، أن عملية سحب الرخص من طرف الأفراد العاملين تم بالفترة مابين 14 و20 من الشهر الحالي.

وأضافت المصلحة، أن جميع المخالفات المسجلة تمثلت في مخالفات تطبيق قانون المرور وتجاوزات في حق المارة.

ذكرت المصلحة، أنه تم القيام بـــ 159 تدخل و 267 عملية حفظ للنظام العام من طرف عناصر الشرطة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 6 حوادث مرور مادية و9 حوادث جسمانية نجم عنها قتيل واحد وأسفرت عن 8 جرحى.