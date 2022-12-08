19متهمًا في قضية سوناطراك 1 أمام جنايات العاصمة اليوم

من المقرر أن محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الخميس ملف قضية “سوناطراك 1”. التي يتابع فيها 19 متهمًا تورطوا في صفقات مخالفة للقانون. كما عادت القضية بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض فيها. اذ سبق وأن تأجلت القضية الدورة الجنائية السابقة. بطلب من الدفاع لغياب الاطراف المتمثلة في الشركات ذات الشخص المعنوي.

كما يواجه المتهمون في القضية وهم 19 متهمًا غير منهم 15 شخصا طبيعيا وأربع شركات متابعة كشخص معنوي. جناية قيادة جماعة أشرار وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وإعطاء امتيازات غير مستحقة وإساءة استغلال الوظيفة. وتعارض المصالح وتبييض الأموال وغيرها من التهم.

وفي أول محاكمة بين شهري ديسمبر 2015 وجانفي 2016، أصدرت محكمة الجنايات بالعاصمة، أحكاما تراوحت بين البراءة وعقوبات موقوفة النفاذ.

وجاء الحكم على محمد مزيان، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك سابقا، بـ5 سنوات حبسا موقوف النفاذ ومليوني دينار جزائري غرامة نافذة.

كما حكم على إسماعيل محمد رضا، مسير مجمع كونتال، بـ6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة مليون دينار جزائري، ومنعه من المشاركة والدخول في الصفقات العمومية الجزائرية، وكذا مصادرة أملاكه كعقوبة تكميلية.

وأصدرت المحكمة حكما على بلقاسم بومدين، نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط المنبع، بـ 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 500 ألف دينار جزائري.

أما محمد رضا مزيان، نجل محمد مزيان، فأدين بـ 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة مليوني دينار جزائري. ومزيان فوزي بشير، نجل محمد مزيان، أدين بـ 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة.