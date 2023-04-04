19 أفريل المقبل.. جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول تطورات الوضع في الصحراء الغربية

يعقد مجلس الأمن الدولي يوم 19 أفريل، جلسة مغلقة لمناقشة مستجدات الوضع وتطورات النزاع في الصحراء الغربية. ضمن برنامجه الشهري الذي يشمل قضايا السلم والأمن ووضعية بعثات السلام في العالم، حسب موقع الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يستمع أعضاء مجلس الأمن خلال الجلسة التي ستترأسها روسيا، إلى الإحاطة. التي سيقدمها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا. حول آخر التطورات التي رافقت الملف، بما في ذلك نتائج المشاورات غير الرسمية التي أجريت مع طرفي النزاع.

كما يستعرض دي ميستورا عمل ودور بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو). والسبل الرامية إلى إحياء المسار السياسي للقضية الصحراوية. بالتزامن مع إحاطة يقدمها الممثل الخاص للأمم المتحدة، رئيس المينورسو، ألكسندر إيفانكو، تتضمن مستجدات الوضع الميداني على الأرض.

وتأتي الجلسة تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2654 الصادر في أكتوبر الماضي. والذي مدد الولاية الانتدابية لبعثة المينورسو إلى غاية أكتوبر 2023. حيث ينص على وجوب تقديم إحاطة أمام أعضاء المجلس كل ستة أشهر، يخطرهم فيها الأمين العام للأمم المتحدة أو مبعوثه الشخصي بتطورات الملف.

كما يأتي هذا الاجتماع بشأن القضية الصحراوية. بعد سلسلة المشاورات غير الرسمية التي كان قد أجراها المبعوث الأممي الأسبوع الماضي مع مختلف الأطراف. حيث ناقشت وجوب استئناف العملية السياسية للنزاع القائم وتجاوز العراقيل المطروحة في سبيل إيجاد تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة للملف.

وفي هذا الإطار، أجرى دي ميستورا مشاورات مع ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة المينورسو، محمد سيدي عمار، بنيويورك.