19 ألف جزائري يموت كل سنة بالسرطان

كشف المركز الوطني لمكافحة السرطان في آخر احصائياته عن حوالي 19 الف جزائري يموت كل سنة.

وتعود هذه الإحصائيات الصادمة التي اكدها المركزالوطني لمكافحة السرطان الى جهل العديد من الجزائريين لنظام التغذية السليمة والوقاية منه.

ويحذر الأخصائيون المواطنين من المواد المستهلكة التي لاتخضع لنظام الرقابة المتبعة من طرف المنظمة العالمية للصحة.

وحسب الطبيب الأخصائي “احمد بن اشنهوا” يعيد السبب في الإصابة بهذا المرض الى الأدوات واللوازم المستعملة لتحضير وحفظ الأطعمة.

ويعتبر الإستعمال الواسع للكؤوس البلاستيكية وجهاز مكرأوند كذالك هما من المسببات رئيسية والتي اصبحت مؤخرا متداولة بشكل رهيب.

وكشف مدير الجودة والإستهلاك بوزارة التجارة ” سمير قلي” انه يوجد مرسوم تنفيذي يلزم كل مهني بوضع الرمز الخاص بالمنتوجات الغذائية على منتوجه المسوق.

وللوقاية من هذا الداء فعلى المستهلك ان يتبع شروط الوقاية والتشخيص المبكر.