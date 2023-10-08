19 ألف مستخدم مهني في الصحة يستفيدون من دورات تكوينية

شرعت كل من مصالح وزارة الصحة ووزارة التكوين والتعليم المهنيين بتجسيد بنود هذه الاتفاقية المبرمة بتاريخ 25 أكتوبر 2022.

كما تم من خلال الاتفاقية إمضاء تعليمة وزارية مشتركة تحدد الكيفيات العملية لتطبيق محتوى الاتفاقية المذكورة أعلاه. وتوجب العمل المشترك بين المؤسسات التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين وكذا المؤسسات والهيئات التابعة لقطاع الصحة.

وتصميم وصياغة برامج التكوين، بمشاركة مصالح القطاعين، من قبل مختصين وأساتذة في المهن المقترحة للتكوين. والتي سيتم اعتمادها خلال دورات التكوين المزمع انطلاقها خلال الشهر الجاري في مجالات تقنيات التنظيف الإستشفائي وحفظ الصحة.

وصيانة العتاد البيوطبي، الطبخ والإطعام الإستشفائي، الاستقبال في المؤسسة الصحية، الأمانة الإدارية، استغلال البرامج المكتبية.

كما سيستفيد من هذه الدورات التكوينية التي ستدوم إلى غاية نهاية السنة الجارية. وتجدد بصفة آلية مع بداية السنة الجديدة 2024 أزيد من 19000 مستخدم مهني، تقني وإداري، تابع لقطاع الصحة. كما تم تخصيص الإعتمادات المالية اللازمة من أجل تغطية التكاليف الناجمة عن تنفيذ بنود الاتفاقية.

وتهدف الاتفاقية، إلى تطوير التأهيلات المهنية وتعزيز كفاءات الموظفين التابعين لقطاع الصحة. من خلال برنامج عمل يتم تنفيذه على المستوى المحلي.