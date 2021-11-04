19 جريحا في إصطدام بين حافلة وسيارة بسيدي بلعباس

أصيب 19 شخصا بجروح، في حادث مرور وقع بـالطريق الوطني رقم 07 الرابط بين بلديتي حاسي زهانة و دائرة ابن باديس. بولاية سيدي بلعباس.

وتمثل الحادث في إصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة نفعية. خلف الحادث إصابة 19شخص بجروح مختلفة تتراوح اعمارهم مابين 10 و76 سنة.

وقامت وحدات الحماية المدنية بإسعاف المصابين، وتحويلهم إلى مستشفى ابن باديس.

كما سخرت الحماية المدنية لهذا التدخل 6 سيارات إسعاف وشاحنة الإطفاء و35 عون.

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تسبب سائقوا الدراجات النارية خلال الـ9 أشهر الأخيرة في 3852 حادث مرور، وتورطوا في 21.065 بالمائة من إجمالي حوادث المرور.

كما المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، أن حوادث المرور التي تسببت بها الدراجات النارية خلفت 963 قتيل خلال 4 أشهر. وكشفت المكلفة بالإعلام بالمندوبية فاطمة بن خلاف، أنه تم تسجيل 7883 حادث مرور خلف 963 قتيل و2459 جريح.

وحسب آخر المعطيات، تسببت الدراجات النارية خلال 5 أشهر الأخيرة في أزيد من 1200 حادث هذه السنة. وهو ما يعدّ الثالث عالميًا بـ 11 قتيلاً كل 24 ساعة.

كما تمّ تسجيل أكثر من ألف حادث على مستوى شبكة الطرقات الوطنية فيعدة ولايات. تسبب فيها سائقي الدراجات النارية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.

وسجلت المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق سجلت خلال الثلاثي الأول 1202 حوادث بسبب سائقو الدراجات النارية. بمجموع 5874 حادث سُجّل عبر الطرقات الوطنية خلال السنة الجارية وأسفر عن هلاك 670 شخصًا وإصابة 7747 آخرين.

كما أشارت ذات المسؤولة أن نحو 20 بالمائة من الحوادث التي تسبب فيها سائقوا الدراجات النارية، أغلبها نتيجة السرعة المفرطة. والتجاوزات الخطيرة وعدم ارتداء الخوذات الواقية للرأس.

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