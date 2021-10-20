19 جريحا في إصطدام بين شاحنة وحافلة بمستغانم

أصيب 19 شخصا بجروح، في حادث مرور، تمثل في إصطدام بين احنة وحافلة لنقل المسافرين بولاية مستغانم.

الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 23 الرابط بين ولايتي مستغانم وغليزان على مستوى بلدية بوقيراط. أسفر عن إصابة 19 شخصا بجروح، تم تقديم الإسعافات لهم.

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