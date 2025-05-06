19 جريحا في انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالمسيلة

أصيب 19 شخصا بجروح مختلفة، جراء وقوع حادث مرور بالطريق الوطني رقم 46 ، بمفترق الطرق العليق، ببلدية بوسعادة ولاية المسيلة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن الحادث تمثل في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين. خط ( بجاية-حاسي مسعود ) بالطريق الوطني رقم 46، بمفترق الطرق العليق، ببلدية ، دائرة بوسعادة.

مشيرة أن الحادث أسفر عن إصابة 19 شخصا بجروح مختلفة تتراوح أعمارهم بين 25 سنة و 65 سنة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.