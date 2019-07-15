19 جريح خلال إحتفالات أنصار المنتخب الوطني بالبليدة

أدت الإحتفالات الهسترية، التي جرت في مختلف شوارع ومدن البليدة، عقب فوز المنتخب الوطني الجزائري، بهدفين مقابل هدف، في لقاء النصف نهائي من دورة الكان 2019، بمصر، وتأهل المنتخب الوطني إلى نهائي الكأس، إلى خروج المئات من الانصار للإحتفال بالفوز.

حيث تحولت الفرحة في بعض المناطق، إلى حزن وألم، بعد تسجيل عدد من الحوادث، نتج عنها إصابة 19 مناصر بجروح مختلفة.

وسجلت هذه الحوادث، خاصة في أوساط أصحاب الدراجات النارية، التي كان سائقوها يقومون بمناورات عبر طرق وشوارع البليدة.

من جهتها مصالح الحماية بالبليدة، سخرت كل الإمكانيات الطبية، حيث تم نقل المصابين إلى مختلف مستشفيات البليدة،

لتلقي العلاج اللازم.

ومن جهته المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية بالبليدة، في اتصال هاتفي مع “النهار”،كشف أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، وأنه ما روج له مجرد إشاعة، بإستثناء 19 جريح، إصابتهم خفيفة وتم تكفل بهم.