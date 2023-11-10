19 دولة أوروبية تمنح تأشيرة صالحة لعام واحد

تقدم ما مجموعه 47 في المائة من الوجهات العالمية تأشيرات البدو الرقمية (DNV) لمدة تصل إلى عام واحد. وفقًا لتحليل جديد أجرته منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO) والذي يغطي 54 وجهة.

وكشف نفس المصدر أن 39 في المائة من الوجهات تعفي البدو الرقميين من مدفوعات الضرائب. في حين أن 17 في المائة ليس لديها متطلبات الحد الأدنى للدخل.

علاوة على ذلك، فإن 76% من الوجهات لديها طلبات عبر الإنترنت لبرامج DNV. بينما يقوم 80% منها بمعالجة الطلبات خلال فترة شهر واحد. 6% فقط من الوجهات لا تفرض رسوم تأشيرة على الطلبات.

وركز أحدث تقرير لمنظمة السياحة العالمية على المجالات السبعة لـ DNV: عملية التقديم، ومدة التأشيرة، والضرائب. والتأمين، والإقامة، ومتطلبات الحد الأدنى من الدخل، وفحوصات السجل الجنائي.

وتسمح تأشيرة Digital Nomad للأجانب بالعيش في بلد ما والعمل عن بعد للشركات والعملاء الموجودين خارج البلد.

في الوقت الحاضر، تقدم العديد من الدول الأوروبية تأشيرات البدو الرقمية. إلا أن قواعد الحصول على هذه التأشيرات تختلف فيما بينها.

ونظرًا لأهمية الاتصال الجيد والإنتاجية، تميل الوجهات المضيفة إلى الاستثمار في بنية تحتية رقمية قوية.

تتوفر خدمة الإنترنت عالي السرعة ومساحات العمل المشتركة وأماكن الإقامة المريحة لتسهيل ظروف العمل المثالية عن بعد.

في أوروبا، تقدم البلدان التالية تأشيرات الترحال الرقمية: كرواتيا وقبرص واليونان وإستونيا وأيسلندا والمجر ولاتفيا ومالطا ورومانيا وهولندا والنرويج والبرتغال.

في الشهر الماضي، نشر المؤشر العالمي للعمل عن بعد (GRWI) قائمة بأفضل الوجهات لهذا العام للبدو الرحل الرقميين. بعد تقييمات مدى ملاءمة البلدان وجاذبيتها للعمل عن بعد.

وبالنظر إلى هذه العوامل، تم وضع الدنمارك في المركز الأول كوجهة مفضلة للعاملين عن بعد. تليها هولندا وألمانيا وإسبانيا والسويد والبرتغال وإستونيا وليتوانيا وأيرلندا وسلوفاكيا.