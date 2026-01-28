19 سؤالا شفويا موجها إلى عشرة وزراء غدا

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، يوم غد الخمـيس على الساعة التاسعة صباحًا، في جلسة عامة يخصصها لتوجيه تسعة عشر سؤالا شفويا إلى خمسة وزراء.

وتتوزع الأسئلة الشفوية المبرمجة إلى خمسة أسئلة موجهة لوزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات. بالإضافة كذلك إلى ثلاثة أسئلة لوزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. سؤالان إثنان لوزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. و خمسة أسئلة لوزير الري وكذا أربعة أسئلة لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية.