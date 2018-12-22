19 قتيلا في حوادث السير خلال 24 ساعة الأخيرة

أحصت مصالح الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة، عدة حوادث مرور منها 15 حادثا أكثر دموي، تسببت في وفاة 19 شخصا في عين المكان، وإصابة 87 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأوضح بيان لمصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، أنه تم إسعاف الجرحى في عين المكان، ثم نقلهم إلى المستشفيات المحلية.

وأضاف المصدر، أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية البيض على إثر إصطدام بين سيارة أجرة و شاحنتين بالطريق الوطني رقم 06 ببلدية بوقطب

خلف الحادث وفاة 09 أشخاص و إصابة 02 أخرين بجروح متفاوتة الخطورة، تم إسعافهم في عين المكان ثم نقلهم إلى المستشفي المحلي.