19 قتيلا و 635 جريح بسبب حوادث المرور خلال الـ48 ساعة الأخيرة

توفي 19 شخصا وأصيب 635 آخرون بجروح في حوادث مرور وقعت خلال الـ48 ساعة الأخيرة بمناطق متفرقة من الوطن.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت من أجل إطفاء 3 حرائق حضرية ومختلفة بكل من ولايات الجزائر، المنيعة وباتنة. أدت إلى إصابة 3 أشخاص بضيق في التنفس على مستوى ولاية الجزائر.

كما تدخلت ذات مصالح بولاية تلمسان من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 6 أشخاص عانوا من بداية إختناق جراء استنشاقهم لغاز أحادي الكربون. المنبعث من سخانات الماء داخل مساكنهم بحي عمر بلدية مغنية.

وبولاية بجاية تم التدخل على إثر تسرب للغاز تبعه انفجار بمنزل على مستوى حي 08 ماي 1945 ببلدية سوق الاثنين. خلف إصابة شخصين بصدمة تم إسعافهما ونقلهما للمستشفى المحلي. وبولاية المسيلة تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل إنقاذ 5 أطفال. كانوا محصورين في مجرى واد بالمكان المسمى زميرة ببلدية الملعب.

وفيما يخص تدخلات جهاز حراسة الشواطئ خلال نفس الفترة، فقد تم تسجيل 2527 تدخل 1807 عملية إنقاذ أشخاص من الغرق المحقق. 504 عملية تكفل بالأشخاص المصابين في عين المكان، 504 عملية إجلاء إلى المراكز الصحية. مع تسجيل 4 وفيات غرقا في البحر على مستوى كل من ولاية عين تموشنت لضحية يبلغ من العمر 22 سنة وولاية بجاية لضحية يبلغ من العمر 18 سنة وولاية مستغانم. لضحية يبلغ من العمر 21 سنة وولاية تيبازة لطفل يبلغ من العمر 16 سنة.

في حين تم تسجيل حالتي وفاة في المسطحات المائية، لشاب يبلغ من العمر 22 سنة في بركة مائية بولاية الأغواط. ولطفل يبلغ من العمر 10 سنوات بولاية غليزان في حوض مائي ببلدية وادي جمعة.

وقام جهاز مكافحة حرائق الغابات، الأدغال، المحاصيل الزراعية والنخيل خلال نفس الفترة على مستوى عدة ولايات من الوطن، بإخماد 55 حريق منها: 07 حرائق غابات، 05 حرائق أدغال، 09 حرائق أحراش. 4 حرائق محاصيل زراعية، 10 حرائق أشجار مثمرة، 9 حرائق أحزمة تبن و8 حرائق النخيل.