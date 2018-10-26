19 قتيلا و35 مصابا في آخر حصيلة لضحايا سيول الأردن

ارتفعت، الجمعة،حصيلة ضحايا السيول العارمة،التي ضربت منطقة البحر الميت غربي الأردن،إلى 19 قتيلا و35 مصابا،وغالبيتهم من طلاب مدرسة كانوا في رحلة.

جاء ذلك وفق ما أعلنه الدفاع المدني الأردني في بيان، تلقت الأناضول نسخة منه. مشيرا أن عمليات البحث مستمرة عن مفقودين في موقع الحادث.

وكان آخر إحصاء يشير إلى سقوط 18 قتيلا و34 مصابا جراء السيول بالمنطقة، أغلبيتهم من طلاب مدرسة تتراوح أعمارهم بين 11 إلى 14 سنة، كانوا في رحلة مدرسية إلى منطقة البحر الميت”.

من جهة أخرى، أعلن الديوان الملكي الأردني الحداد 3 أيام على أرواح الطلبة والمواطنين الذين قضوا في “الحادث الأليم بمنطقة البحر الميت بعد أن داهمتهم السيول”.

وضربت مناطق في المملكة، الخميس، سيول عارمة نجمت عن سقوط أمطار بغزارة، ما أدى إلى تدفق المياه في عدة وديان بشكل مفاجئ.

وأكدت متحدثة الحكومة الأردنية جمانة غنيمات في تصريح للأناضول، أن “أجهزة الدولة تستخدم كافة الإمكانيات المتاحة لإنقاذ العالقين وإيجاد المفقودين في حادثة البحر الميت”.