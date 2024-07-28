19 مليون تكلفة عمرة ما بعد الحج مع الطيران السعودي

لجأت أغلب وكالات السياحة والأسفار إلى خدمات الطيران السعودي، بسبب تأخر الشريك الوطني ممثلا في الجوية الجزائرية في ربط رحلات بين الجزائر ومطارات السعودية لنقل المعتمرين.

وقال مولود يوبي، رئيس الإتحاد الوطني لوكالات السياحة والأسفار، في اتصال مع “النهار أنلاين” اليوم الأحد، أن التسعيرة المعتمدة من طرف الطيران السعودي عند نقله للمعتمرين الجزائريين، بلغت تسعة ملايين سنتيم، من إجمالي تكلفة تتراوح بين 190 ألف و200 ألف دينار أي ما بين تسعة عشر وعشرين مليون سنتيم لقضاء مدة محددة بخمسة عشر يوما، مشيرا هنا إلى أن الأسعار تحتسب بالاستناد إلى مكان تواجد فندق المعتمر من خلال اعتماد عنصر المسافة وكذا درجات تصنيفه.

وأعرب المتحدث عن ارتياحه للقرار المتخذ من قبل الديوان الوطني للحج والعمرة، والذي استجاب فيه لمطالب الوكالات السياحية والقاضية بتنظيم مناسك العمرة، مباشرة بعد انتهاء موسم الحج لسنة 2024، وهي مطالب لطالما ألح عليها الاتحاد والمنضوين تحت لوائه، عل عكس ما كان عليه الوضع سابقا، أين كانت تبرمج المناسك بعد ثلاثة أو أربعة أشهر بعد انتهاء مناسك الركن الخامس من أركان الإسلام.

ودعا يوبي في تصريحه المعتمرين إلى استلام نسخ من العقد الذي يربطهم مع الوكالات، والتعامل مع تلك المعتمدة من طرف الديوان الوطني للحج والعمرة، تفاديا لأية خلافات محتملة من حيث الخدمات المقدمة.

وذكر مولود يوبي، بقضية الحجاج غير النظاميين الذين سجِل بشأنهم عدد لابأس به ممن استغلوا تأشيرتهم السياحية، وأدا الفريضة بعد اقتحام العديد منهم مخيمات الحجاج الجزائريين في البقاع المقدسة “نتأسف لتسجيل “حجاج حراقة” في الموسم الماضي من الذين استغلوا تأشيرتهم السياحية لأداء الفريضة واستغلالهم لمخيمات نظرائهم النظاميين”.