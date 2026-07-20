19 منها قيد الإخماد.. تسجيل 146 حريقا خلال يوم واحد!

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الـ24 ساعة الأخيرة 146 حريقا، تم إخماد 127 منها. فيما بقيت عمليات الإطفاء متواصلة عبر 19 موقعا بعدة ولايات.

ونشرت مصالح الحماية المدنية الوضعية المتعلقة بحرائق الغابات، الأدغال، الأحراش، المحاصيل الزراعية وبساتين النخيل من خلال 24 الساعة الأخيرة. حيث تم تسجيل 146 حريقا، أخمد منها 127 حريقا. فيما تبقى عملية الإخماد متواصلة عبر 19 موقعا.

وتتوزع الحرائق المتواصلة عبر الولايات كالآتي سكيكدة 6 حرائق، سوق أهراس 3 حرائق، البويرة حريقان. عنابة: حريق واحد، بجاية: حريق واحد، قالمة: حريق واحد، المدية: حريق واحد. الطارف: حريق واحد، ميلة: حريق واحد. معسكر: حريق واحد، خنشلة: حريق واحد.

وفي ولاية عنابة تم تسجيل حريق ببلدية سرايدي بالمكان المسمى بوزيزي، حيث أن عملية الإخماد متواصلة. بولاية سكيكدة في بلدية عين قشرة تسجيل حريق غابة بمنطقة وادي زقار “مع إقحام طائرتي Mi26 تابعة للجيش الوطني الشعبي”. بلدية الشرايع: حريق غابة غابة بمنطقة لقبيبة. بلدية سيدي مزغيش: حريق بالمكان المسمى قنقيطة، بلدية الزيتونة: حريق بمنطقة بوخزر “مع إقحام طائرتي Mi26 تابعة للجيش الشعبي الوطني”

أما بولاية قالمة وعلى مستوى بلدية نشماية، تم تسجيل حريق غابة بالمكان المسمى لقبيبة. بولاية البويرة ببلدية الهاشمية تم تسجيل حريق غابة بمنطقة وادي كدارة. في حين تم تسجيل حريق بولاية معسكر على مستوى بلدية ماقضة بدوار القريف.

كما تتواصل عملية إخماد حريق غابة “طائرتان من نوع Mi26 تابعة للجيش الوطني الشعبي” ببلدية حناشة ولاية المدية.

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