19 وفاة إثر حوادث مرور و4 قتلى إختناقا بالغاز في يوم واحد!

لقي 19 شخصا مصرعهم إثر حوادث مرور خلال الـ24 ساعة الأخيرة. كما توفي 4 آخرين إختناقا بالغاز.

وحسب الحصيلة اليومية للحماية المدنية، فقد سجلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 2684 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 32 ثانية. كما سجلت 159 تدخل إثر حوادث المرور. أسفر عن 226 جريحًا و 19 حالة وفاة.

أما بخصوص حوادث التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، فقد سجلت مصالح الحماية المدنية 12 تدخلا. أسفر عن 26 حالة تسمم ووفاة 4 أشخاص.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور