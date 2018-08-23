190 عائلة متضرّرة من التقلبات الجوية بعين قزام

تمّ إحصاء 190 عائلة متضررة من التقلبات الجوية التي اجتاحت مطلع الشهر الجاري المقاطعة الإدارية عين قزام الحدودية أقصى جنوب تمنراست.

حسب ما علم اليوم الخميس من الوالي المنتدب لهذه الجماعة المحليّة.

و تقرّر تعويض المتضرّرين بتقديم إعانات مالية مباشرة لإعادة ترميم سكناتهم المتضررة.

سيما على مستوى أحياء 600 سكن و”أبالغ” وكنتة” و” الحي الريفي” حيث يقدّر مبلغ الإعانة الواحدة بمليون دج لكلّ عائلة.

و جرى في هذا الشّأن إعداد مقرّرات الإستفادة لكلّ عائلة والتي سيتم توزيعها على مستحقيها.

بما يسمح لهم بمباشرة أشغال التّرميم، وفق ذات المصدر.

و قد عاينت اللّجان التقنية المختصة التي كانت قد باشرت عملية الإحصاء الميداني عقب هذه التقلّبات المناخية أكثر من 400 سكن.

كانت قد غمرته مياه الأمطار بعدد من أحياء مدينة عين قزام، وفق ذات المصدر.

و كانت لجنة وزارية مشتركة قد عاينت الأوضاع بعين قزام عقب الإضطرابات المناخية التي اجتاحت المنطقة.

و التي أقرت سلسلة من الإجراءات للتكفل بالمتضررين .