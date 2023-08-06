199 غريقا خلال شهرين.. إنقاذ أكثر من 28 ألف شخص من الموت

كشفت مصالح الحماية المدنية أنه تم تسجيل 199 حالة غرق منذ الفاتح جوان الفارط. فيما تم إنقاذ 28625 شخصا من الموت.

وحسب حصيلة لذات المصالح، أشارت من خلالها إلى أنه تم إنقاذ 28625 شخص من موت محقق منذ الفاتح جوان. فيما تم إنتشال 04 وفيات غرقا خلال 24 ساعة الأخيرة. إثنان منها من شواطىء ممنوعة. وحالة من شاطىء مسموح براية حمراء، وأخرى خارج أوقات الحراسة. فيما تتواصل عملية البحث عن 04 آخرين.

وأضافت الحماية المدنية، أن الحصيلة إرتفعت منذ الفاتح جوان من هذه السنة إلى غاية صبيحة اليوم إلى 199 حالة وفاة غرقا منها، 142 حالة في الشواطىء أغلبها ممنوعة أو براية حمراء. وكذا 57 حالة في المجمعات المائية.

ودعت الحماية المدنية إلى احترام الراية في الشواطىء المسموحة واتباع نصائح و إرشادات أعوان الحماية المدنية.