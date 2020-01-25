2 بالمائة نسبة التضخم المسجلة في ديسمبر 2019

كشف الديوان الوطني للإحصاء، اليوم السبت، أنّ معدل التضخم السنوي بلغ 2 بالمائة في ديسمبر 2019.

وأفادت إحصائيات الديوان الوطني للإحصاء أن معدل التضخم في الجزائر إستقر عند 2.0 في المائة شهر ديسمبر من سنة 2019، وهو نفس المعدل الذي سجل خلال شهر نوفمبر من نفس السنة.

وأضاف الديوان أن إحتساب هذا المعدل يتم على أساس الأسعار الإستهلاكية على المدار السنوي حتى نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي.

وأظهرت إحصائيات الديوان أيضا تباين متوسط الأسعار خلال الفترة ما بين شهر جانفي وديسمبر من سنة 2019، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وأشار الديوان أن أسعار المستهلكين، على الأساس الشهري، ظلت راكدة في ديسمبر مقارنة بنوفمبر من نفس السنة.

وحسب الفئات، فقد انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.3 في المائة خلال شهر واحد، كما إنخفضت أسعار المنتجات الزراعية الطازجة بنسبة 1 في المائة.