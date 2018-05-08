«2 طن من المرڤاز والشيش كباب الفاسد كانــت ستســوق فــي رمضــان!»

كشف عن فتح 7 أسواق جوارية بداية من 12 ماي.. مديــر التجـــارة للعــاصمــة:

رفعت حصة حليب «الشكارة» لتصل إلى مليون لتر خلال الشهر الفضيل

حجزت فرق المراقبة لمصلحة الجودة وقمع الغش بمديرية التجارة لولاية الجزائر، مؤخّرا، بالدار البيضاء كمية تفوق 2 طن من اللحوم الفاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري كانت موجّهة لصنع»المرڤاز» و«شيش كباب» من أجل تسويقها خلال شهر رمضان الكريم.

كشف مدير التجارة لولاية الجزائر، كريم قش، بأنه تقرّر فتح أسواق جوارية خاصة سيتم فتحها أربعة أيام قبل شهر رمضان، أي بتاريخ السبت 12 ماي الجاري لفائدة مواطني ولاية الجزائر.

وأضاف المتحدث، أمس، خلال اجتماع تحضيري لشهر رمضان رفقة مدير الفلاحة، النوي بوعزيز، مع أعضاء لجنة المالية والاقتصاد للمجلس الشعبي الولائي، أن تلك الأسواق ستفتح على مستوى كل من كيتاني بباب الوادي وبراقي وكوريفة بالحراش وعين بنيان واسماعيل يفصح بباب الزوار وعين بنيان وسوق أول ماي.

وأشار مدير التجارة إلى أن أسعار مختلف السلع والمنتوجات ستكون في متناول المواطن البسيط باعتبار مشاركة مؤسسات عمومية مكلفة بالتنظيم تقوم بعرض سلعها وكذا فلاحين يعرضون منتوجاتهم من دون وسيط، أي من المنتج أو المستورد مباشرة إلى المستهلك، مما سيساهم في القضاء على المضاربة وخفض الأسعار قبل الشهر الفضيل، خاصة وأن هذه الأسواق الجوارية السبعة التي سيتم فتحها ستختص في بيع مختلف المنتوجات الواسعة الاستهلاك، على غرار اللحوم الحمراء والبيضاء والخضر والفواكه والمواد الغذائية المختلفة بأسعار وأثمان الجملة.

وأوضح أن هذه الأسواق ستفتح أبوابها، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساءً طيلة الشهر الفضيل.

وبخصوص توفير مادة الحليب خلال شهر رمضان، قال إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات لضمان التزويد بهذه المادة، حيث رفعت حصتها إلى 20 من المئة، ليصل خلال شهر رمضان إلى مليون لتر حليب يوميا، وذلك لسد حاجيات سكان الولاية.

وأضاف المسؤول أنه ولضمان عدم ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة، فقد تم تسخير 332 فرقة رقابة، منها 210 فرقة مختصة في مراقبة الأسعار ومكافحة الغش تقوم طيلة أيام الأسبوع بمراقبة هذه الأسواق لمنع ارتفاع الأسعار.

من جهته قال المدير العام لسوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس ومذبح حسين داي، رضا عطاب، إنه تحسبا لشهر رمضان، سيعمل سوق الجملة بالكاليتوس في الفترات الليلية لضمان تدفق أكبر لمختلف السلع، كما سيتم إعطاء فضاءات أوسع على مستوى مذبح حسين داي للعاملين فيه لتوفير كمية أكبر من اللحوم.