2 مليار دج قيمة الإشتراكات التي حصلتها “كناس” قسنطينة في 2017

تمكنت “كناس” قسنطينة خلال سنة 2017، من تحصيل مبلغ 2 مليار دج من إشتراكات المنتسبين لها.

وأوضحت أمينة درويش مسؤولة خلية الإصغاء بذات المؤسسة أن المبلغ المحصل يمثل 80 بالمئة من الميزانية التقديرية السنوية للوكالة.

وأضافت أنه سطرنا هدف تحصيل 2 مليار و120 مليون دج بتاريخ 31 ديسمبر 2017 .

كما تم جدولة تسديد ديونهم الخاصة بالاشتراكات السابقة حسب إمكاناتهم المالية.

مع إعفائهم من الزيادات وعقوبات التأخير عند دفع آخر قسط من الاشتراك الأساسي المستحق.

وإلى غاية 31 ديسمبر المنصرم بلغ عدد المنتسبين للوكالة المحلية 56 ألف و814 مشترك، من بينهم 3337 منتسب جديد.