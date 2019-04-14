2 مليار دج لإنجاز 3 مناطق صناعية جديدة في خنشلة

تم تخصيص غلاف مالي، يقارب 2 مليار دج، من أجل إنجاز مناطق صناعية جديدة، وتهيئة مناطق نشاطات قديمة في خنشلة.

وحسبما أفاد به رئيس الجهاز التنفيذي المحلي، كمال نويصر، اليوم الأحد، لـ”واج”، فإن الأمر يتعلق بإنجاز 3 مناطق صناعية جديدة.

بالإضافة إلى تهيئة مناطق نشاطات قديمة، متواجدة بكل من بلديات قايس وبغاي وبوحمامة، حسب نفس المتحدث.

وأضاف المسؤول، أنه قد تم اقتطاع هذا الغلاف المالي من مبلغ الـ8 ملايير دج، الذي استفادت منه الولاية الأسبوع الماضي.

وذلك في إطار البرنامج المستعجل، لصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.

وأورد نويصر بأنه ستشرع قريبا السلطات المحلية، بالتنسيق مع المديرية الولائية للصناعة والمناجم، في إعداد الدراسات اللازمة لإنجاز المناطق الصناعية الجديدة.

وفي ذات السياق، سيتم الشروع في تهيئة مناطق النشاطات الصناعية المتواجدة ببلديات قايس وبغاي، وبوحمامة.

وذلك لأجل السماح للمستثمرين، والراغبين في إنجاز مشاريع، بتلك المناطق الصناعية، بمباشرة مشاريعهم في أقرب الآجال.

وأفاد والي خنشلة، بأن الهدف من وراء إنجاز هذه المناطق الصناعية الجديدة، وتهيئة مناطق نشاطات قديمة، هو جعل الولاية قطبا صناعيا بامتياز، لدفع عجلة التنمية.

حيث تتيح هذه المناطق الصناعية، لأصحاب المنشآت والمشاريع والمستثمرين، بولوج الحقل الصناعي، من خلال حصولهم على جميع الخدمات.

والجدير بالذكر، أن ولاية خنشلة تتوفر في الوقت الراهن، على منطقة صناعية واحدة بعاصمة الولاية، تتربع على مساحة 69 هكتار.

تضاف إليها 7 مناطق للنشاطات الصناعية، ببلديات بغاي وعين الطويلة وقايس وبوحمامة وبابار والمحمل وششار، تتربع على مساحة 246 هكتار.