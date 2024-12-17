2 مليون شخص في غزة يعانون من جوع حاد

أعلنت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، إن مليوني شخص في قطاع غزة يعانون من جوع حاد. في ظل عدوان الإحتلال الصهيوني المستمر على القطاع منذ حوالي 15 شهرا.

وأضافت ماكين عبر منصة “إكس”،لم تصل للقطاع الشهر الماضي ثلث الشاحنات المطلوبة لتلبية الاحتياجات”.

وقالت إن “شمال غزة هو الأكثر تضررا مع وصول شاحنتين فقط لتقديم المساعدات لآلاف الجوعى”. مشددة في الوقت نفسه على ضرورة ضمان وصول إنساني آمن دون عوائق لتجنب المجاعة وإنقاذ الأرواح.

وتواصل قوات الإحتلال إرتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 بالمائة من السكان.

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