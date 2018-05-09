2 مليون مترشح سيجتازون الإمتحانات النهائية بالأطوار الثلاثة

سيكون أزيد من 2 مليون مترشح بالأطوار الثلاثة، على موعد لإجراء إمتحانات نهاية السنة، المقررة إبتداءً من 20 ماي الجاري.

كشف المستشار بوزارة التربية الوطنية، محمد شايب الذراع، عن تسجيل أكثر من 2 مليون مترشح سيتقدمون للامتحانات الرسمية للأطوار الثلاث.

وبلغة الأرقام، أوضح محمد شاب الذراع لبرنامج ” ضيف التحرير” للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أنه من بين 2.101.125 مترشح للامتحانات الرسمية في الأطوار الثلاث.

سيُجري 797812 تلميذ امتحان شهادة التعليم الابتدائي ابتداء من 20 ماي الجاري.

بزيادة قدرها بـ 4.89 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، على أن يكون الاعلان عن النتائج ابتداء من 6 جوان.

أما امتحان شهادة التعليم المتوسط فيستقدم إليه 595865 مترشح بارتفاع قدره 5.94 بالمائة،وستعلن نتائجه ابتداء من 18 جوان .

وعلى عكس السنوات السابقة انخفض عدد المترشحين المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا بـ 7.31 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

حيث بلغ عدد المترشحين 709548 مترشح على أن تعلن النتائج ابتداء من 22 جويلية المقبل.

ولتأطير هذه الامتحانات، جنّدت وزارة التربية – يضيف المستشار- 637780 استاذ وموظف إداري.

بينما بلغ عدد مراكز الاجراء 18302مركز إجراء تحت إشراف530697 استاذ ومؤطر،

اما بالنسبة لمراكز التصحيح البالغ عددها 190 فتم تجنيد 950632 استاذ مصحح وموظف إداري.