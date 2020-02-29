2 مليون متقاعد سيتم إعفاؤهم من IRG 

تشير آخر الإحصائيات التي تحصلت عليها “النهار”، إلى وجود قرابة مليوني متقاعد يتقاضون معاشات تقل عن ثلاثين ألف دينار معنيين بقرار السلطات القاضي بإعفائهم من دفع الرسم على المداخيل الإجمالية IRG.

وقالت مصادر رسمية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، إن عدد المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم عن ثلاثة ملايين سنتيم يقدر بمليون وتسعمئة ألف وثمانية.

أي ما يزيد عن ستين من المئة من إجمالي الفئة التي تمثل ثلاثة ملايين ومئتي ألف ومئتين وستة وستين متقاعد.

وأكدت أن هذه الفئة بإمكانها الاستفادة من قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامي إلى إلغاء الرسم على المداخيل العامة من المعاش أو ما يعرف اختصارا بـIRG.

وأفادت مراجع “النهار”، بأن قيمة الرسم على المداخيل الإجمالية الذي تدفعه فئة المتقاعدين يقدر بألف دينار، وهذا بالنسبة للذين يتقاضون معاشات بقيمة تتراوح مابين ثلاثين وأربعين ألف دينار.

هذا، وأشارت ذات المصادر إلى أن الصندوق الوطني للتقاعد يحصي مليون ومئتي ألف متقاعد تقل معاشاتهم عن مليوني سنتيم، فيما يقدر أقل معاش بخمسة عشر ألف دينار.

وقد ارتفع عدد المتقاعدين حسب حصيلة سابقة صادرة عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ثلاثة ملايين ومئتين وستة وستين ألف ومئة وثمانية وأربعين متقاعد مع نهاية 2019، وهي السنة التي عرف فيها الصندوق الوطني للتقاعد عجزا بستين مليار دينار..

في انتظار ارتفاعه إلى سبعين مليار دينار حسب تصريحات سابقة لوزير المالية وما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي أكد رفع نسبة دعم المديرية العامة للجمارك للصندوق إلى اثنين من المئة عن كل عملية استيراد بدلا من واحد من المئة.

وكان أعضاء مجلس إدارة لصندوق التقاعد في آخر اجتماع لهم، قد طالبوا بزيادات في المعاش تراوحت ما بين عشرة إلى خمسة عشر من المئة اعتبارا من الفاتح ماي القادم.