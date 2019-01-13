2.2  مليون مشجع حضروا مباريات مرحلة الذهاب !!

كشفت إحصائيات المديرية العامة للأمن الوطني، أن مرحلة الذهاب من الموسم الجديد (المحترف الأول والثاني+الهواة) إستقطبت إلى الملاعب 2.218.502 مناصر.

وشهدت الـ240 مباراة للرابطة المحترفة الأولى ما يقارب المليون مناصر، وأكثر من نصف مليون تابع لقاءات الرابطة المحترفة الثانية.

فيما شهدت منافسة كأس الجمهورية في 131 مباراة فقط حضور 521.650 مشجع في مختلف ملاعب القطر الوطني.

ويعّد هذا الرقم كبيرا وقياسيا، حيث بلغ معدل الحضور في المحترف الأول 4 آلاف مناصر خلال مرحلة الذهاب فقط.

في وقت لا تتعدى عديد الدوريات العربية هذا المعدل خلال موسم كامل، علما أن أغلب الملاعب الجزائرية لا تتجاوز سعتها الـ20 ألف مناصر.