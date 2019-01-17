2.3 بالمائة نسبة النمو الاقتصادي للجزائر خلال 2018

الوطني
  • -
  • 0
2.3 بالمائة نسبة النمو الاقتصادي للجزائر خلال 2018
بقلم مصطفى.ق

بلغ حجم النمو الاقتصادي للجزائر خلال العام الفارط  2.3 بالمائة مقابل 1.4 بالمائة في 2017.

وكان قانون المالية لسنة 2018 قد توقع تحقيق نسبة نمو بـ 4 بالمائة.

وبلغ الناتج المحلي الخام للجزائر 50920.5 مليار دج 178.3 مليار دولار  خلال 2018 مقابل 18594.1مليار دج 167.6 مليار دولار في 2017 حسب وزارة المالية.

و بالنسبة للناتج المحلي الخام خارج قطاع المحروقات فقد سجل نموا بـ 4 بالمائة خلال 2018 مقابل 2.2 بالمائة في 2017.

وقدر معدل سعر برميل النفط الجزائري عند التصدير بـ 72.43 دولارا خلال 2018 مقابل52.71  دولار في 2017.

وبلغ معدل صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار نحو 116.62 دج خلال 2018  مقابل 110.96 دج  خلال العام 2017  بينما بلغ معدل صرف الدينار الجزائري مقابل  اليورو137.69 دج مقابل 125.32 دج في 2017.

وبلغت نسبة التضخم 4.27  بالمائة خلال 2018 مقابل 5.59 بالمائة في 2017، وكان قانون المالية لسنة 2018 يتوقع نسبة تضخم بـ5.5 بالمائة.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com