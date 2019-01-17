2.3 بالمائة نسبة النمو الاقتصادي للجزائر خلال 2018

بلغ حجم النمو الاقتصادي للجزائر خلال العام الفارط 2.3 بالمائة مقابل 1.4 بالمائة في 2017.

وكان قانون المالية لسنة 2018 قد توقع تحقيق نسبة نمو بـ 4 بالمائة.

وبلغ الناتج المحلي الخام للجزائر 50920.5 مليار دج 178.3 مليار دولار خلال 2018 مقابل 18594.1مليار دج 167.6 مليار دولار في 2017 حسب وزارة المالية.

و بالنسبة للناتج المحلي الخام خارج قطاع المحروقات فقد سجل نموا بـ 4 بالمائة خلال 2018 مقابل 2.2 بالمائة في 2017.

وقدر معدل سعر برميل النفط الجزائري عند التصدير بـ 72.43 دولارا خلال 2018 مقابل52.71 دولار في 2017.

وبلغ معدل صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار نحو 116.62 دج خلال 2018 مقابل 110.96 دج خلال العام 2017 بينما بلغ معدل صرف الدينار الجزائري مقابل اليورو137.69 دج مقابل 125.32 دج في 2017.

وبلغت نسبة التضخم 4.27 بالمائة خلال 2018 مقابل 5.59 بالمائة في 2017، وكان قانون المالية لسنة 2018 يتوقع نسبة تضخم بـ5.5 بالمائة.