2.5 بالمائة نسبة التضخم إلى غاية شهر أوت 2019

بلغت فاتورة تطور أسعار الاستهلاك في الجزائر 2.5 في المائة على أساس سنوي إلى غاية شهر أوت من السنة الجارية.

أفادت أرقام الديوان الوطني للإحصائيات، اليوم الثلاثاء نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أن وتيرة تطور أسعار الاستهلاك على أساس السنوي إلى غاية شهر أوت 2019 بلغت 2.5 في المائة.

وكشفت أرقام الديوان أن النسبة تمثل متوسط معدل التضخم السنوي الذي تم احتسابه استنادا لـ12 شهرا الممتدة من شهر سبتمبر 2018 إلى غاية أوت 2019.

وأشارت أرقام الديوان الوطني للإحصاء أن المتغير الشهري لأسعار الاستهلاك سجل ارتفاعا بنسبة 1.1 في المائة.

وبخصوص المتغير الشهري حسب فئة المنتج، فقد ارتفعت أسعار السلع الغذائية بـ 2 في المائة خلال شهر أوت المنصرم مقارنة بشهر جويلية الماضية من نفس السنة.