كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي فيصل بن طالب أن 2.8 مليون جزائري استفادوا من الزيادات في الأجور.

وفي حوار خص به قناة النهار أكد بن طالب أن الجزائر ضمنت الزيادات في الأجور للمحافظة على المستوى المعيشي للمواطن.

أما بالنسبة لمنحة البطالة قال بن طالب أن جهاز منحة البطالة يضم أزيد من مليوني شاب جزائري.

وفي السياق ذاته أوضح بن طالب أنه تم تنصيب 71 ألف شاب في مناصب بعد أن كانوا يحصلون على منحة البطالة.

وأضاف بن طالب أن الإجراءات المتخذة تصب في إطار تعزيز البعد الاجتماعي للدولة.

وتابع بن طالب أن أزيد من 480 ألف شاب مستفيد من منحة البطالة تم توجيهه نحو التكوين.