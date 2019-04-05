20 ألف أسرة منكوبة جراء الفيضانات في الباراغواي

تسبب إرتفاع إستثنائي في منسوب مياه نهر “ريو باراغواي” منذ أسبوعين في فيضانات خطيرة بالباراغواي،غمرت منازل 20 ألف أسرة.

وذكرت تقارير إعلامية أن الوضع في العاصمة أسونسيون التي يعيش فيها مليونا شخص هو الأكثر إثارة للقلق

في حين أعلنت البلدية يوم الأربعاء حالة الطوارئ لمدة 90 يوما، وفقا لذات المصادر.

ودائما ما تؤثر الفيضانات في “ريو باراغواي” النهر الثاني في حوض “ريو دو لا بلاتا” بعد “ريو بارانا” على المواطنين الذين يعيشون على ضفافه

وهم في أغلب الأحيان أسر المزارعين الفقراء الذين نزحوا من المناطق الريفية للإستقرار في أسونسيون.

وستستمر هذه الأمطار طوال هذا الأسبوع وستواصل المياه الارتفاع بحسب توقعات الأرصاد الجوية.

ووزعت قوات البلد اللاتيني 400 ألف كلغ من المواد الغذائية على المنكوبين، تضيف المصادر ذاتها .