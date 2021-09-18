20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا خلال يوم واحد

تخطت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا عتبة الـ20 ألف حالة، لأول مرة منذ نحو شهر.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت عن رصدها 20329 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية ، ما يمثل أكبر حصيلة يومية منذ 22 أوت.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو 2746 حالة، وثاني أكبر مدينة روسية بطرسبورغ 1791 حالة.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا خلال اليوم الأخير في روسيا بواقع 799 حالة وفاة.

ووفقا للبيانات والإحصاءات الرسمية سجلت روسيا منذ بداية الجائحة سبعة ملايين و254754 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 197425 حالة وفاة .

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 186.1 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ”كوفيد-19″، 510 آلاف منها خلال آخر 24 ساعة.