20 ألف تذكرة في “السوبر” بين المولودية والاتحاد

انطلقت اليوم الأربعاء، عملية بيع تذاكر الكأس الممتاز، المرتقب أن تجمع بين الجارين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة.

ويلتقي “العميد” حامل لقب البطولة، بـ”الاتحاد” المتوّج بلقب كأس الجزائر، يوم السبت المقبل. في قمة واعدة تعد بالكثير من الإثارة والندية، وذلك، بملعب “نيسلون مانديلا” ببراقي، بداية من الساعة 17:00.

وأعلنت إدارة كل من المولودية ونظيرتها من الاتحاد، عن انطلاق عملية بيع التذاكر الخاصة بالقمة العاصمية في “السوبر”.

حيث تمّ تخصيص 10 آلاف تذكرة لكل طرف، في مواجهة ستلعب بحضور جمهور الفريقان لأول في الموسم الكروي الجاري، الذي تزامن مع قرار “الفاف” بمنع تنقل الضيوف.



