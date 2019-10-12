20 ألف حالة عبور لأجانب بسوق أهراس خلال النصف الثاني من سبتمبر

تم تسجيل 20259 حركة عبور أجانب، عبر مركزي المراقبة البرية، لحدادة وأولاد مومن، بسوق أهراس، خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر الماضي.

وحسبما نقلته “واج”، عن المصلحة الجهوية لشرطة الحدود بسوق أهراس، اليوم السبت، سجل دخول 10168 أجنبي، وخروج 10091، عبر المعبرين.

وتم إحصاء خلال نفس الفترة، 26546 حركة عبور جزائريين، منها 13344 حالة دخول، و13202 خروج، عبر ذات المركزين.

وأضافت ذات المصالح، أنها سجلت 2266 حركة عبور مركبات وطنية، منها 1163 حركة دخول، و1103 حالة خروج.

كما تم تسجيل 12003 حركة عبور مركبات أجنبية، منها دخول 5970 مركبة وخروج 6033 مركبة، عبر ذات المركزين.

أما فيما يخص حركة البضائع، فقد تم استيراد 624 طن و290 كلغ وقود عبر مركز العبور لحدادة.

كما تم تصدير 296 طن و290 كلغ وقود، عبر ذات المركز، يضيف ذات المصدر.

بالإضافة إلى تسجيل، 73 طن و88 كلغ بضائع مختلفة، عبر ذات المعبر، وفي نفس الفترة.

وتم تسجيل 4 حالات لوطنيين مرجعين من قبل شرطة الحدود الجزائرية، و3 حالات لوطنيين مرجعين من قبل شرطة الحدود التونسية، يضيف ذات المصدر.