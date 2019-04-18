20 ألف طالب عمل مسجل بوكالة التشغيل في سوق أهراس

بلغ عدد طالبي العمل، المسجلين ببطاقية الوكالة الولائية للتشغيل، في سوق أهراس، أزيد من 20644 طلب، إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية.

وحسبما علم، اليوم الخميس، من مدير الوكالة، عبد الرزاق مزوز، لـ”واج”، فإن إجمالي المسجلين بهذه البطاقية، يتوزع على14088 طالب عمل مبتدأ.

من بينهم، 7534 من الذكور، و6554 من النساء، وكذا 1339 طالب عمل يشتغلون، منهم “778 ذكر” و”561 أنثى”.

إلى جانب 5217 طالب عمل، سبق لهم العمل، ويحوزون على خبرات مهنية، منهم 4803 من الذكور، و414 من الإناث.

ويعمل مسؤول الوكالة على التنقيب عن عروض العمل، من خلال الزيارات الميدانية، للمؤسسات الإقتصادية، ومتابعة التنصيبات.

وكذا من خلال مرافقة طالبي العمل، حسب فئاتهم، بمختلف الورشات التقنية، بغرض إعطاء استقلالية أكثر لطالبي العمل.

كما تعمل الوكالة، على تشجيع روح المقاولاتية، عبر استحداث مؤسسات مصغرة، برسم آليات الدعم.

وترتقب مصالح الوكالة، حسب الموافقة المبدئية، الممنوحة من طرف وزارة العمل، تنصيب أزيد من 600 طالب عمل.

وذلك بمؤسسة أجنبية “تركية”، مكلفة بأشغال إنجاز 1200 سكن، من صيغة البيع بالإيجار عدل.

ويشمل هذا التوظيف، مختلف التخصصات، على غرار مهندسين معماريين، وطبوغرافيين ومهندسين مدنيين، وغيرهم.

وأشار ذات المسؤول، بأن هناك مؤسسات أخرى مختصة في مجال البناء، يرتقب أن تسند إليها مجموعة من المشاريع.

وهذا من شأنه، رفع حصة التنصيبات، لصالح طلبي الشغل بالولاية.

وحسب ذات المصدر، تم مؤخرا تخصيص 820 منصب عمل، في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، وفي القطاع الإداري.

وذلك لفائدة شباب 5 بلديات حدودية بهذه الولاية، على غرار لحدادة ولخضارة وأولاد مومن، وعين الزانة وسيدي فرج.