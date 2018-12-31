20 ألف قتيل عام 2018 في أدنى حصيلة منذ بدء أزمة سوريا

وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد سجل عام 2018 سقوط نحو عشرين ألف قتيل في سوريا، في أدنى حصيلة منذ اندلاع النزاع في هذا البلد قبل نحو ثماني سنوات.

ويأتي ذلك بعدما حققت قوات النظام السوري بدعم روسي انتصارات واسعة، حيث باتت تسيطر على أكثر من ستين بالمئة من مساحة البلاد مقابل خسائر ضخمة للفصائل المعارصة و تنظيم داعش على حد سواء.

حيث قتل أكثر من ثلاثة وثلاثين ألف شخص عام 2017، فيما سجل عام 2014 أعلى حصيلة سنوية بمقتل أكثر من ستة وسبعين ألف شخص.

وتمكنت في عام 2018 من السيطرة على الغوطة الشرقية، التي كانت تعد أبرز معاقل فصائل المعارضة قرب العاصمة، قبل أن تستعيد لاحقا كامل محيط دمشق ثم جنوب البلاد.

لاتزال قوات سوريا الديمقراطية إلى يومنا هذا، تخوض معارك ضد آخر جيب لتنظيم داعش في أقصى شرق البلاد، بدعم من قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن.