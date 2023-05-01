كشف المدير العام للتشغيل والإدماج، محمد شرف الدين بوضياف، أن حوالي 20 ألف مستفيد من منحة البطالة تم إدماجهم في عالم الشغل.

كما أوضح بوضياف في منتدى فوروم الإذاعة الجزائرية أن العدد الإجمالي للمستفيدين من منحة البطالة بلغ 1.929.000 مستفيد إلى غاية شهر أبريل 2023. وأن حوالي 20 ألف من المعنيين تم إدماجهم في عالم الشغل بالقطاعين العام والخاص. مشيرا إلى أن عملية الإدماج مستمرة وفق عروض العمل المتوفرة.

وأضاف أن أزيد من 75 ألف معني بمنحة البطالة يستفيدون حاليا من تكوين تأهيلي قصير المدى على مستوى مراكز التكوين المهني. مشيرا إلى أنه تم توفير 102 ألف مقعد بيداغوجي للتكوين لتمكينهم من اكتساب مهارات ومؤهلات في مهن تسهل ادماجهم في عالم الشغل.

كما ذكر في ذات السياق بأن منحة البطالة الموجهة للشباب طالبي الشغل لأول مرة. هدفها التكفل بهؤلاء ومرافقتهم الى غاية ادماجهم في مهن تتوافق ومؤهلاتهم. مذكرا بأنه تم وضع أرضية رقمية لتعزيز التنسيق مع مختلف القطاعات المعنية. سيما قطاع التكوين والتعليم المهنيين لإنجاح هذه العملية.

وبخصوص سياسة التشغيل، اعتبر بوضياف أن الوكالة الوطنية للتشغيل تعد “محورا أساسيا” في مجال عروض وطلبات العمل. وذلك ضمن إستراتيجية تنسيق مع العديد من القطاعات، مبرزا أهمية الرقمنة لتسهيل هذه العملية وإنجاحها.

ولدى تطرقه إلى جهاز المساعدة على الإدماج المهني لحاملي الشهادات، أكد بوضياف أنه تم القيام بعملية الإدماج النهائي في عالم الشغل. لفائدة أكبر عدد من المعنيين.

كما أشاد بوضياف بالقرارات التي تم اتخاذها أمس الاحد في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. سيما تلك المتعلقة بإعادة تثمين منح ومعاشات التقاعد سنويا. مبرزا أن السلطات العليا “تولي أهمية بالغة لتحسين الاطار المعيشي للمواطنين بما فيهم العمال والمتقاعدين”.